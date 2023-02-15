走紅70、80年代樂壇的一代巨星劉文正，當年以首張專輯《諾言》一炮而紅，1984年和寶麗金公司的合約結束後便淡出樂壇，後來傳出劉文正到美國生活，今(15)日傳出劉文正辭世，享壽70歲，稍早他的經紀人夏玉順已經證實死因是心肌梗塞，劉文正早年珍貴的畫面也相繼曝光。
1978年12月23日，劉文正將自己的愛車透過華視義賣，且將義賣後的款項，捐贈給愛國基金，由當年華視總經理梁孝煌代表接受。從當年的資料照片可見，劉文正為了宣傳義賣，擺出瀟灑地在鏡頭前與拉風的愛車合照，媒體也報導了劉文正的愛國義舉。
走紅70、80年代樂壇的一代巨星劉文正，當年以首張專輯《諾言》一炮而紅，1984年和寶麗金公司的合約結束後便淡出樂壇，後來傳出劉文正到美國生活，今(15)日傳出劉文正辭世，享壽70歲，稍早他的經紀人夏玉順已經證實死因是心肌梗塞，劉文正早年珍貴的畫面也相繼曝光。
1978年12月23日，劉文正將自己的愛車透過華視義賣，且將義賣後的款項，捐贈給愛國基金，由當年華視總經理梁孝煌代表接受。從當年的資料照片可見，劉文正為了宣傳義賣，擺出瀟灑地在鏡頭前與拉風的愛車合照，媒體也報導了劉文正的愛國義舉。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。