1978年12月23日劉文正昨天將他的汽車捐給華視義賣，得款將作為愛國基金。華視總經理梁孝煌代表接受，並讚揚他的愛國義舉。(邱維國攝)

1978年12月23日劉文正昨天將他的汽車捐給華視義賣，得款將作為愛國基金。華視總經理梁孝煌代表接受，並讚揚他的愛國義舉。(邱維國攝)

1978年12月23日華視總經理梁孝煌代表接受劉文正的「愛國捐車」義舉。(中時攝影組攝)

走紅70、80年代樂壇的一代巨星劉文正，當年以首張專輯《諾言》一炮而紅，1984年和寶麗金公司的合約結束後便淡出樂壇，後來傳出劉文正到美國生活，今(15)日傳出劉文正辭世，享壽70歲，稍早他的經紀人夏玉順已經證實死因是心肌梗塞，劉文正早年珍貴的畫面也相繼曝光。

1978年12月23日，劉文正將自己的愛車透過華視義賣，且將義賣後的款項，捐贈給愛國基金，由當年華視總經理梁孝煌代表接受。從當年的資料照片可見，劉文正為了宣傳義賣，擺出瀟灑地在鏡頭前與拉風的愛車合照，媒體也報導了劉文正的愛國義舉。