瑞信證券科技產業分析師蘇厚合對面板產業掌握精準，觀點向來為市場重視，他此次在群創財報後啟動升評，終結先前最保守看法，不僅引起市場討論，更激勵面板雙虎15日在台股重挫環境中，逆勢收紅。

瑞信證券指出，群創2022年第四季財報符合預期，儘管產能利用率從第三季的70％左右，再掉到60％上下，但受惠於電視面板單位售價較佳，毛利率比前一季進步了3.7個百分點，營業利益率則稍微優於預期。

摩根士丹利證券則指出，群創第一季展望略優於預期，且電視面板報價上半年有漲升空間，維持「優於大盤」投資評等，將推測合理股價調高到15元。

群創並宣布與印度Vedanta集團簽訂TFT LCD技轉合約，協助其在印度建立TFT LCD顯示面板廠。瑞信認為，新產線規畫應為8.6代廠，自2023年下半年至2025年上半年，預計可為群創帶來5億美元的顧問費收入，加上電視面板單位售價轉好，兩項收入可望緩解群創短期損失壓力，然必須留意，長遠也可能加深市場對面板供過於求的疑慮。