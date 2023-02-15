隆大15日發佈重訊，以每坪33萬元，總價5.47億元，取得桃園市大園區客運一段0054-0000地號一筆土地，面積約1,658.96坪。

隆大總經理洪茂源表示，同一基地總共面積有4,147.41坪，最早由隆大與另一家建商合作，在2014年共同向交通部標得，隆大持有30％，後續再買進另外30％的持分，累計達60％。

他說，15日公告買進該基地40％之後，就已完整取得該建地4,147.41坪的全部持分了，累計總花費超過10億元。

洪茂源指出，該重劃區的基地屬於桃園機場生活圈，是桃園市大園區客運一段的地王，鄰近就有桃園喜來登酒店和桃禧航空城酒店，距離青埔捷運站也很近，未來預定推出20多層的住宅大樓，至於產品定位和銷售期程，目前正在規劃中。

隆大今年1月營收6,847萬元，年減67.67％，洪茂源表示，主要是自建案部份只有餘屋銷售過戶，因此，營收才會下滑，不過，隆大今年除了「鳳凰冠」大樓的成屋銷售，剛完工、總銷8億多元的45戶透天案「隆大鳳凰」，也將開始銷售，貢獻營收。

他說，至於預售已逾80％、總銷20多億元的「鳳凰頌」，預定今年8月底完工，取得使照，開始辦理過戶，並從第四季初入帳。