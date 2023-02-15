希望透過產學合作結盟，讓學生將專業涵養展現於國立宜蘭傳藝園區的實際舞台，畢業後能與相關產業無縫接軌。（全聯善美的文化藝術基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

全聯善美的文化藝術基金會與國立台北藝術大學於2月14日簽訂MOU（合作備忘錄），以推廣傳統藝術文化、培育產業人才為目標，透過產學合作結盟，讓學生將專業涵養展現於國立宜蘭傳藝園區的實際舞台，畢業後能與相關產業無縫接軌，永續發展台灣傳統藝術文化底蘊。

基金會繼去年7月與國立東華大學簽訂MOU，透過雙邊資源共享合作，以「三創課程、展演場域、文創創業、實習學程、虛擬學院」5大主軸內容，舉辦各項藝術展演、文創商品行銷及三創主題體驗工作坊、成果展等活動，期盼將宜蘭傳藝園區打造為文化工藝的教育傳承基地。

因台北藝術大學擁有厚實的藝術、文化、創意、人文教學基礎，師生校友皆活躍於國內外相關領域，展演創作成果備受矚目，期待透過此次合作，促成台灣傳統表演藝術人才的培育扎根；全聯善美的基金會除提供園區場域，更希望能推動民眾對藝術活動的參與，吸引來自國內外訪客認識台灣文化，增強國際鏈結與能見度。

遂此次合作備忘錄簽署儀式，14日由台北藝術大學校長陳愷璜、全聯善美的基金會執行長羅欣怡、副執行長張曉怡一同出席，期盼透過雙方專業資源，合力推動藝術育成教育及永續文化發展。該校學生預計在6、7月至園區展演，與音樂或其他相關傳統藝術領域，也能與觀看遊客有更多的互動。

北藝大大學校長陳愷璜表示，北藝大傳統音樂學系的教學特別強調傳承與發展在地傳統，積極開發傳統音樂於當代社會的各種可能的發展和應用；藉由宜蘭傳藝園區的場域展示推廣，學生不僅有機會透過演出及工作坊發揮所長，更能向民眾及國內外旅客推廣台灣傳統音樂，讓參與者接埋下藝術文化的種子。