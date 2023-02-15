周三泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.18點或0.36%，為461.22點。巴克萊大跌8.1%，為成分股中表現最差個股。
銀行股跌1.1%。由於一項行政失誤，導致在美國股市超賣證券，以及較低的交易費用收入，致使巴克萊上一年度獲利大減14%。
法國的精品集團開雲跌2.7%；稍早該集團公布第四季銷售減少7%，主要是主力品牌Gucci銷售大幅下滑，拖累了集團整體表現。
在嘉能可(Glencore)跌2.7%影響下，礦業股下跌2.0%。
投資人也在等待周三稍晚美國一月零售銷售數據的公布。
歐洲股市周三開盤走低；此前英國的巴克萊銀行(Barclays)因公布令人失望的獲利，股價大幅下滑；法國奢侈品集團開雲(Kering)也因為Gucci不佳的業績，股價下跌。
周三泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.18點或0.36%，為461.22點。巴克萊大跌8.1%，為成分股中表現最差個股。
銀行股跌1.1%。由於一項行政失誤，導致在美國股市超賣證券，以及較低的交易費用收入，致使巴克萊上一年度獲利大減14%。
法國的精品集團開雲跌2.7%；稍早該集團公布第四季銷售減少7%，主要是主力品牌Gucci銷售大幅下滑，拖累了集團整體表現。
在嘉能可(Glencore)跌2.7%影響下，礦業股下跌2.0%。
投資人也在等待周三稍晚美國一月零售銷售數據的公布。
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