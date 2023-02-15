遠傳去年第四季合併總營收為243.7億元；合併稅息前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為78.8億元，年成長率達8.7%，創近4年新高；稅後淨利為25.5億元，稅後每股盈餘(EPS)為0.78元，年成長率達29%。2022年全年營運績效亮眼，全年度合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利的年成長率分別為4.5%、9.3%與22.1%，達到891.5億元、307.9億元與96.1億元，EBITDA與稅後淨利二大指標創下近五年新高，2022年遠傳稅後每股盈餘(EPS)為2.95元，財測達成率更全數超標，總營收、EBITDA與EPS財測達成率分別為100.4%、101.1%與104.2%。

遠傳行動通訊業務穩健成長，月租型用戶數連續五年正成長，客戶流失率更是屢創新低。在用戶穩定升級5G與換機需求的帶動下，遠傳5G月租型用戶滲透率在2022年底已突破32%，高於同業平均，帶動客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)連續22個月正成長。遠傳2022年全年行動服務營收年成長率為2.9%，達到498.24億元，創下近三年新高，連續38個月超越競業，穩站業界第二。

遠傳數位轉型持續創造利多，強健的營運實力，再度創造優異的經營成效與財務表現，2022年全年新經濟營收年成長率達18%，營收占比從2016年的5%逐年提升至19.4%，超越全年度原訂目標18.9%。受惠於企業端數位轉型需求強勁，以資通訊業務營收年成長幅度最為可觀，成長率達24%，其中雲端服務和自主開發解決方案表現最為亮眼，年成長率分別為38%和29%，挹注新經濟營收成長。

考量遠傳與亞太合併生效日預計將發生於今年下半年，遠傳此次僅公布2023年上半年財測(未計入合併亞太電)，預估2023年上半年合併總營收將成長3.0%，達439.1億元；合併EBITDA預計將成長1.9%，達到155.0億元；稅後盈餘目標為48.7億元，預估2023年上半年每股盈餘(EPS)為1.49元，年增率為5.0%。資本支出部分，預估2023全年資本支出為90億元，較2022年99億元為低，且持續以精準建設提供遠傳用戶世界級5G網路。

此外，遠傳維持穩定股利發放政策，今年預計發放每股現金股利3.25元。