白沙屯媽祖將抵達雲林縣北港朝天宮，縣政府規畫北港登記所供香燈腳休息。（張朝欣攝）

苗栗白沙屯媽祖進香團將於17日抵達目的地北港朝天宮，雲林縣政府為服務香燈腳，16至18日開放北港大復戲院作為免費休息過夜場所，另外朝天宮旁北港舊登記所、北港水道頭文化園區也可休息過夜，配合北港警方交通管制，與全台信徒共同迎接疫情趨緩後首次白沙屯媽祖進香活動。

白沙屯媽祖至北港朝天宮進香的宗教文化之旅，已於本月12日從苗栗白沙屯拱天宮起駕出發，展開為期9天8夜進香活動，今年報名隨香信眾逾10萬人，北港朝天宮與地方社團為迎接眾多香燈腳，已搭好帳棚著手準備餐飲，雲林縣政府則規畫數處免費休息過夜場所，讓香燈腳好好休息恢復體力。

雲林縣長張麗善表示，宗教信仰一直是台灣撫慰人心、安定民心的重要力量，今年與北港朝天宮董事長蔡咏鍀、縣府各局處1級主管、各鄉鎮長、議員們，本月12日至白沙屯拱天宮誠心參拜，恭迎媽祖起駕出廟，共同祈求恩澤台灣，活動順利圓滿。

縣文化觀光處處長陳璧君說，今年白沙屯媽祖進香活動報名人數達11萬餘人，實際參與人數預估是報名人數的3、4倍，創下歷史紀錄，進香團預計17日上午抵達北港朝天宮，雲林縣政府配合進香團抵達時間，開放已有百年歷史的「北港座」北港大復戲院，供香燈腳沐浴盥洗與過夜。

陳璧君指出，縣府也邀北港在地企業贊助結緣品，包含弘陽食品的植物肉乾、鈺統食品的草莓巧克力棒等，民眾在北港大復戲院與北港登記所出示「慢遊雲林APP」畫面，即可兌換北港「映星園咖啡」提供的濾泡式咖啡，讓民眾在感受傳統宗教、歷史文化之餘，也能品嘗在地特色美食。