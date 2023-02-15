高雄市陳姓男子擔任一處香蕉園的管理者，他因為不滿水鹿亂啃與破壞香蕉園，竟然於2019年11月找了朋友劉姓男子到香蕉園放置捕獸夾，導致水鹿誤觸死亡。橋頭地院審理後依野生動物保育法對陳男判處6月徒刑，對劉男處8月徒刑。

陳姓男子與劉男涉嫌以捕獸夾獵殺水鹿，橋頭地院審理後依野生動物保育法對兩人分別處6月、8月徒刑。（本報資料照片）

野生動物保育法規定，獵捕野生動物不得使用獸夾。但陳男與劉男知法犯法，只是因為水鹿亂啃與破壞香蕉園，竟然就以捕獸夾獵捕第三級保育類野生動物水鹿，導致水鹿於2019年11月28日死亡。

此案經內政部警政署保安警察第七總隊第八大隊報告橋頭地檢署，檢方起訴。陳男坦承犯行，但劉男則否認到香蕉園放置捕獸夾，還辯稱案發當天2019年11月27日他是去釣土虱等。

橋頭地院法官審理後，考慮陳男與劉男的經濟狀況與必須照顧年邁的親人，兩人涉犯野生動物保育法，屬於共同正犯。法官依野生動物保育法之非法獵捕保育類野生動物罪，對陳男處6月徒刑，可易科罰金。至於劉男則處8月徒刑，並沒收兩具捕獸夾。