高雄市陳姓男子擔任一處香蕉園的管理者，他因為不滿水鹿亂啃與破壞香蕉園，竟然於2019年11月找了朋友劉姓男子到香蕉園放置捕獸夾，導致水鹿誤觸死亡。橋頭地院審理後依野生動物保育法對陳男判處6月徒刑，對劉男處8月徒刑。
野生動物保育法規定，獵捕野生動物不得使用獸夾。但陳男與劉男知法犯法，只是因為水鹿亂啃與破壞香蕉園，竟然就以捕獸夾獵捕第三級保育類野生動物水鹿，導致水鹿於2019年11月28日死亡。
此案經內政部警政署保安警察第七總隊第八大隊報告橋頭地檢署，檢方起訴。陳男坦承犯行，但劉男則否認到香蕉園放置捕獸夾，還辯稱案發當天2019年11月27日他是去釣土虱等。
橋頭地院法官審理後，考慮陳男與劉男的經濟狀況與必須照顧年邁的親人，兩人涉犯野生動物保育法，屬於共同正犯。法官依野生動物保育法之非法獵捕保育類野生動物罪，對陳男處6月徒刑，可易科罰金。至於劉男則處8月徒刑，並沒收兩具捕獸夾。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。