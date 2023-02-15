搶攻2月18日補班日商機，王品旗下3大品牌推出「補班日優惠」，當天至「12MINI快煮鍋」消費任一鍋物，加贈漿餃一份，或揪團訂購15鍋以上，每鍋贈送阿甘紅茶一杯。2月28日前至「肉次方」參與拍照留言活動，即招待廣島牡蠣一顆，還有機會抽中798元餐券。3月15日前至「Oh my!原燒」消費美國肋眼牛雙人套餐，即贈送干貝2顆。

「12MINI快煮鍋」受不少外食上班族青睞，2月18日補班日當天，憑LINE官方帳號優惠券外帶、內用任一鍋物，加贈漿餃一份。此外也可揪同事一起吃好料，「12MINI快煮鍋」推出2023全年大宗訂購優惠，凡訂購15號至30鍋，每鍋均附阿甘紅茶一杯。訂購31鍋以上，每鍋可任選阿甘紅茶一杯或蔬菜加量優惠。訂購滿51鍋，再贈10張肉品加倍兌換券。

豪邁供應現切肋眼牛排、牛舌、橫膈膜等50種肉品、海鮮吃到飽的「肉次方」，以超高CP值擄獲年輕消費者的心，即日起至2月28日，來店與立方虎校長立牌合照，上傳至FB指定貼文並tag一位好友，即招待廣島牡蠣一顆，再抽一位幸運粉絲送出798元「進擊的肉」套餐優惠券。此外，掃描立牌上的QRcode可加碼領取「大拇哥香腸」贈菜券一張。

「Oh my!原燒」新推出「美國肋眼牛雙人套餐」，集合美國肋眼牛排、澳洲和牛胸腹、美國櫻花和牛肋條等9款肉品，總重達25盎司，搭配豚骨湯、沙拉、小漢堡、漬物六小福、飲品、甜點等副餐，每份1,898元。3月15日前至「王品瘋美食App」領取優惠券並消費此套餐，贈送價值109元的干貝2顆。