夢想擁有屬於自己的小店嗎？為幫助有志創業的青年能圓夢，台中市政府勞工局設置「青年一站式創業服務站」，提供青年們創業諮詢及相關資源轉介等服務，2月起並為想創業者量身規畫7個場次的職能培力講座，去年剛開設雞蛋糕甜點店的林姓民眾知道訊息後立即報名，他說，希望擊破創業過程的各項問題。

林先生說，過去就夢想能擁有一間屬於自己的小店，去年剛開設雞蛋糕甜點店，除了現場販售外，也希望透過網路達到產品行銷目的，並為自己研發的器具申請專利，因此報名勞工局職能培力講座課程，同時申請青年創業服務站的輔導顧問，能確實解決自己在創業路上遭遇的種種難題。

勞工局表示，「青年一站式創業服務站」平時即提供想創業的青年相關問題諮詢、顧問輔導等服務，而為更有效解決青年創業上的各項問題，2月20日將舉辦第1場講座，針對有意創業、剛創業的青年，規畫「新創公司設立與股權實務規畫」課程，透過小班制教學，讓青年創業後，避免未來因股權問題衍生糾紛。

勞工局表示，3月至8月，也將每月分別舉辦「產品提案和募資簡報技巧」、「財務報表及財務預測解析」、「營運計畫書撰寫實務」、「市場行銷與品牌經營」、「數位轉型創新服務」、「商標申請流程與技巧」等課程，協助青年建構完整的創業能力，提高創業成功率。