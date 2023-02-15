國民黨台北市議員鍾沛君近日宣布參選大安區（第6選區）立委，13日還提出包括「不會全國行腳」等4項保證，引爆話題。疑似被「酸」到的同黨前北市議員羅智強今(15日)則在臉書發文稱「我並不覺得我被酸到」、「我有我的夢想」、「本來就沒有對和錯的分別」。鍾沛君也隨即回應表示她深具信心，強哥不會把她的4個保證當成攻擊或酸，強調提出主張、回答問題，展現最好的自己，「全力以赴」就是她對強哥致敬的方式。

「我並不覺得我被酸到。」羅智強提到，一個人有沒有選總統、選市長的夢想，一個人願不願意風吹日曬雨淋、為了公投、宣傳理念、輔選志同道合的朋友徒步行腳台灣1200公里，這一切的一切本來就沒有對和錯的分別，有人喜歡、有人不喜歡，都很好。「我有我的夢想，認同、喜歡我的夢想的人，我萬分的感謝，不認同、不喜歡我的夢想的人，我一樣尊重。參選是我的權利，但選我還是不選我，是大安區市民的自由。」

羅智強還在文末說「祝福鍾沛君，加油！」鍾沛君也隨即在臉書發文回覆：「感謝強哥的回應與祝福，也容我以同樣的份量祝福您。」她強調，兩天來，來她臉書指教的每一則留言她都拜讀了，但她始終保持冷靜，是因為她深具信心，她所認識的強哥，不會把她爭取支持的四個保證，視為「攻擊」，當成「酸」，彷彿是什麼說不得的人身攻擊。

鍾沛君表示，正如強哥所說的，他懷抱夢想，支持的就投他，「而我也非常坦白地向大家報告，我會固守選區，支持的就投我」，沒有誰一定對，誰的價值與選擇，非得靠攏另一種，最終，就是由選民定奪。她直言，提出主張，回答問題，再提出主張，再回應問題，在這些往復攻防中展現最好的自己，選戰的本質就是如此，再次感謝強哥，「全力以赴，就是我對強哥致敬的方式。」