美國職棒大聯盟今年將「突破僵局制」規定為永久制度，以後不再針對此案表決，引起美國棒壇的爭論，媒體和一些球迷在網路表達他們的憤怒，同時也有不少支持新規定的人。

「突破僵局制」原先是在2020年疫情爆發時，大聯盟為了節省比賽時間的權宜之計，但是聯盟老總曼佛雷德（Rob Manfred）決定將此改為永久規則，10局之後二壘自動出現1位起始跑者，通常被稱為「鬼影跑者」（ghost runner），甚至被球迷譏諷是「曼佛雷德跑者」（Manfred runner）。

其實鬼影跑者是在小孩子打球人數不足時的應變方案，壘上的跑者是隱形跑者，只能正常依循安打和暴投推進，不許盜壘。然而「曼佛雷德跑者」是活人，一個盜壘或短打就有機會偷走延長賽的勝利，徹底改變延長賽的面貌，才引來諸多爭議。

另一個原因是大聯盟例行賽不允許和局，除非是環境的不可抗力，否則一定要打到分出勝負。東亞職棒較有彈性，日職、韓職、中華職棒都有和局，例行賽打到12局不分勝負就算平手，日職還設立了比賽時長3.5小時的和局門檻。

美媒CBS提到「突破僵局制」是一個人性化的變革，「大家隔天都還得上班，小孩也要上學，這是現實生活，比賽拖得愈久，留下來看完的球迷就愈少。」如果這項變革讓球迷更容易看到比賽結果，最終就會是聯盟和球迷的雙贏。