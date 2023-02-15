股神巴菲特大砍台積電ADR持股跌破市場眼鏡，其以長期持有的投資理念聞名股市，此次迅速大幅減持的操作，分析師預估成本價在68.5美元，並在74.5美元脫手，實則只賺一點，直言「這並不是個巨大的勝利」。

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年11月公告，第三季斥資逾41億美元建倉買進約6010萬股的台積電ADR股票，激勵台積電股價飆漲，是波克夏涉足科技領域的一次罕見重大投資。

然時過數月，路透社報導，波克夏周二（15日）公告最新持股變動，大幅削減台積電ADR約86%持股至829萬股。受利空消息衝擊，台積電ADR盤後重挫逾4%，台積電收盤下跌20元，跌約3.67%。

投資研究公司CFRA Research分析師塞弗特（Cathy Seifert）預估波克夏成本價約落在68.5美元，並以74.5美元脫手。她說「波克夏只在台積電賺到一點錢，這不是個巨大的勝利」。

波克夏最重要的投資策略就是長期持股，一旦看好某家公司買進股票，大多持有數年，甚至幾十年。報導指出，波克夏短時間出脫持股很罕見，但也並非從來沒有，去年第一季便幾近出清該公司在2020年大幅買進美國電信巨頭威訊股票。