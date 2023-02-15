屏縣府持續推動就業、育兒及社福政策，盼縣內人口能夠止跌回升。（林和生攝）

2020年起，各國因疫情嚴峻，加上邊境管制措施，國人難以回國，屏東縣出國滿2年未入境戶籍被遷出國外人數，2020年有1109人、2021年倍增到3244人，2022年也有3581人之多；而隨著疫情趨緩，屏東縣2022年恢復戶籍人數攀升到2646人，排名非六都縣市第4。

屏縣府民政處表示，2020年僅有294人恢復戶籍，2021年301人，隨著疫情趨緩，攀升至2646人，2023年1月也因邊境解封出現841人恢復戶籍盛況，與各年度1月份相比爆增10倍有餘。

以2022年2646人恢復戶籍的人口年齡結構分析，49歲以下恢復戶籍人口占63％，50歲以上占37％，其中以30至39歲559人最多，40至49歲506人次之，50至59歲455人第三，平均年齡為42.4歲的青壯年人口。

屏縣府民政處長徐富癸直言，顯然是屏東縣近幾年來的社會福利措施及基礎建設讓民眾有感，紛紛恢復戶籍。

民政處特別提醒，原本戶籍被遷出國外，依健保法規定即應退保，退保後，2年內返台恢復戶籍即可參加健保，但超過2年返台恢復戶籍的民眾，需要設籍滿6個月才可以參加健保。

而疫情期間實施彈性措施，2018年1月1日以後戶籍被遷出國外而退保的民眾，只要在2020年1月1日至2023年6月30日以前恢復戶籍，自恢復戶籍日起即可參加健保，不受設籍滿6個月的限制，提醒返國民眾趕緊來恢復戶籍，保障自身權益。