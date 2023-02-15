英國國王查爾斯三世的加冕儀式將於5月6日於倫敦西敏寺舉行，白金漢宮14日（當地時間）宣布，基於「持續性和效率的考慮」，王后卡蜜拉當日將會重用瑪麗皇后的舊冠，而舉世知名但爭議不絕的印度「光之山」（Koh-i-Noor）鑽石則不會被嵌上。

卡蜜拉將會使用的后冠，是瑪麗皇后在1911年的加冕禮上配戴過的王冠的改良版，為向已故伊麗莎白二世女王致敬，皇冠將鑲嵌庫里南 III、IV 和 V 鑽石，這些鑽石是已故女王個人珠寶收藏的一部分，她經常將其作為胸針佩戴。除此之外，王后冠上的8個可拆除拱形結構中的4個將被移除，以營造與瑪麗皇后時代有別的新印象。

白金漢宮的聲明說：「出於可持續性和效率的考慮，女王陛下選擇使用瑪麗女王的王冠，是近代歷史上首次將現有王冠用於配偶的加冕禮，而不是製作新的王冠。」上一位在加冕禮上重用舊冠的，是18世紀喬治二世國王的王后卡羅琳（Caroline of Ansbach），她戴著一頂屬於摩德納的瑪麗（Mary of Modena）的王冠。

光之山雖不是世界上最大或最完美的鑽石，但其歷史已將其標為最具爭議性的鑽石之一。多年來，關於這塊鑽石的起源一直存在各種不同的理論和神話，但歷史學家一致認為，它是伊朗統治者納德沙（Nader Shah）於1739 年從印度帶走。而後經過數次易手。直到印度旁遮普省於1849年被英國東印度公司併吞，落入東印度公司之手。

英國艾伯特親王（Albert Prince Consort）在 1850 年代將其重新切割以使其更加閃亮，並將其鑲嵌在維多利亞女王的胸針中。它最終被納入皇冠珠寶。印度政府曾多次要求英國將其歸還。