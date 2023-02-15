外資現貨賣超81億元，期貨淨多單縮減至8,311口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為6,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選方面，買權OI增量大於賣權。
群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股放量下跌，目前在台幣轉作貶勢下，短線台股可以選擇權方式保守操作。
受13F持倉報告不如預期拖累，台股15日呈現開低走低格局，盤中一路震盪下跌，終場台股收在高檔區間底部位置，成交金額放大至2,216億。台積電領跌台股，目前台股將測試月線支撐，短線台股可以選擇權方式保守操作。
外資現貨賣超81億元，期貨淨多單縮減至8,311口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為6,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選方面，買權OI增量大於賣權。
群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股放量下跌，目前在台幣轉作貶勢下，短線台股可以選擇權方式保守操作。
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