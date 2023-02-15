英文雅虎新聞(NewsYahoo)的獨家報導稱，一名俄羅斯航空工程師在去年12月底與美國海關及邊境保衛局(CBP)接觸，希望逃亡到美國尋求庇護，為了表示誠意，願意分享他所知道的俄羅斯Tu-160戰略轟炸機計劃的機密。美國相關部門相當重視，隨後以秘密管道把這位工程師連同他的家人，都送到美國。

流亡工程師表示，他曾經參與過俄羅斯異議人士納瓦尼(Alexei Navalny)所舉行的反普丁抗議活動，之後納瓦尼就遭到拘捕與迫害，因此他非常擔心俄羅斯政府持續的秋後算帳，決定舉家逃往美國。

他與CBP官員供稱，自己是在2018~2021年間，在俄羅斯喀山的圖波列夫(Tupolev)飛機生產廠工作，對Tu-160計劃有詳細的了解。

Tu-160是世界上最大的超音速軍用機，北約給予的暱稱是「Blackjack」(曾譯為海盜旗、黑傑克、賭局) ，不過俄羅斯航空軍自己給Tu-160的愛稱是「白天鵝」，據稱飛機上覆有反射輻射線的材料，因此是雪白色的。Tu-160有一對可變翼，最大極速可達到2馬赫。2016年，普丁宣布Tu-160將升級到，稱為Tu-160M2，並且將大量生產，目前數量不明。

俄羅斯軍事專家邁可‧科夫曼(Michael Kofman)表示，他不認識這位俄羅斯工程師，不過，能夠推測一下這位工程師所攜帶的重要情資可能涉及哪些領域。比如Tu-160M2可能攜掛哪些種類的新武器?是否可以發射高超音速飛彈？如果白天鵝成為高超音速飛彈的載台，那將是一件大事，因為目前美國的防空系統也無法攔截。