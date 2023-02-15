不少女性都曾煩惱，婚後要如何與公婆之間相處良好，卻有人能如魚得水，《旺好運》運勢專欄指出，生肖屬牛、兔、羊、豬的女性可說是賢妻良母代表，不但非常貼心能為老公和家庭著想，甚至與公婆相處都很融洽，能娶到她們是一輩子的福氣。

▍屬牛的女生

屬牛的女生婚後會成為勤快又賢慧的好太太，凡事都會為老公、家庭著想，把整個家打理得井井有條，對長輩們又孝順懂事，完全是好媳婦代表。

▍屬兔的女生

屬兔的女生既貼心、又注重禮節，就算遇到難相處的公婆也不會以下犯上，讓老公左右為難，她們心思單純，很多事情只考慮表面，才不會給自己太多壓力。

▍屬羊的女生

屬羊的女生心思細密且善良，做任何事都認真負責，對老公、長輩都乖巧體貼，就算自己吃虧她們一點也不會在意，什麼事都會用笑容面對，所以惹人疼愛。

▍屬豬的女生

屬豬的女生是上得廳堂、下得廚房的優秀主婦，她們心胸開闊，不會計較日常的瑣碎事情，而且也很有長輩緣，是整個家的開心果。