王力宏沉寂1年後逐步復出，不僅在美國開演唱會，還推出2首新歌，未料卻疑似引來前妻李靚蕾的不滿，雙方律師隔空交火，李靚蕾方表示王力宏確定敗訴終結，但王力宏律師反駁訴訟持續進行中，並指控她「仍無視法院裁定，完全不遵守」，對此，李靚蕾律師再度發4點聲明，並曝光美國紐約法院訴訟結果。

李靚蕾律師陳建州聲明重點：

1. 這一年多以來，王先生雖違反雙方協議約定，亦未做到2021年11月20日「左思右想」的公開聲明內容，但靚蕾對於王先生復出仍獻上祝福，期盼兩人能各自安好。

2. 很遺憾王先生在審理中，夥同其家事律師共同創作發行含有抹黑靚蕾、扭曲隱私之歌曲，並廣發新聞稿操弄輿論，誤導社會大眾，已嚴重打擾靚蕾的平靜生活和權益，迫使靚蕾必須還原事實真相。

3. 對於王先生選擇繼續扭曲事實，我們深表遺憾。為免王先生繼續胡亂指摘、抹黑，以下說明美國紐約法院訴訟結果：

（1）王先生在美國法院所提動議在2022年7月6日均遭美國法院判決敗訴，因此王先生於2022年8月5日向美國法院提交上訴申請書，依法可於2023年2月6日前備妥文件向法院上訴。然，王先生在期限內並無提出上訴，因此2022年7月6日美國法院的判決，已確定成為最終判決，不容王先生混淆視聽。

（2） 靚蕾於2022年11月23日針對王先生違反雙方協議事項，向美國法院提出強制執行之聲請，待美國紐約法院裁判。

4. 靚蕾一直盡心盡力促使與王先生穩定相處，絕無違反法律情事。對於王先生為了復出聲勢違反兒少法，片面對大眾釋出誤導性之訊息，我們深感遺憾和無奈。衷心期盼王先生能還平靜的生活，不要再浪費社會資源。