台東馬偕醫院醫師江孟軒透露，用高麗菜葉冷敷乳房，可以減緩「塞奶」的疼痛 。（莊哲權攝）

台東馬偕醫院醫師江孟軒透露，用高麗菜葉冷敷乳房，可以減緩「塞奶」的疼痛 。（莊哲權攝）

哺乳期的媽媽經常飽受「塞奶」（乳腺炎）之痛，台東馬偕醫院乳房外科醫師江孟軒今天透露，用整片高麗菜葉冷敷乳房，可以減緩產後婦女乳房腫脹擠不出奶的痛苦，但是不具療效，如果真的發生乳腺炎仍應盡快就醫。

江孟軒表示，乳腺炎雖不是致命的疾病，但痛起來要人命，媽媽們在遇到漲奶或發炎引起疼痛時，可以將高麗菜剝片後洗淨擦乾，放進冰箱稍微冷藏，即可取出，貼敷痛處約15到20分鐘，根據不少患者的經驗，高麗菜的某些成分，可有效緩解乳房疼痛。

江孟軒建議，冷敷完也能再擠奶，將淤積的乳汁排出，才能有效改善塞奶、乳腺炎的情況，但若乳腺有發炎狀況仍要尋求醫師診治。

江孟軒指出，發生乳腺炎的原因多數與乳腺不通乳汁淤積（塞奶）或者乳頭有傷口造成皮膚細菌的逆行性感染有關；通常沒有化膿的狀態下，保持擠奶、冷敷、不過度擠壓發炎處，配合抗生素治療，都能在1周內痊癒。

另外也有肉芽腫性乳腺炎，造成原因與肥胖、壓力、抽菸、或新冠肺炎確診後免疫反應有關。

至於如何預防乳腺炎？江孟軒說，哺乳期的媽媽們，維持乳腺暢通固定擠奶，乳頭平時保持通風乾燥，乳頭有傷口時可以塗抹母乳減少疼痛與加速復原，如果超過1周傷口未癒或是寶寶口腔持續出現白色斑塊，建議就醫診治。

台東馬偕醫院表示，江孟軒醫師專長為乳房疾病、乳癌診療、急症腹部手術、腹腔鏡手術等，半年前來台東開診後，就有6位罹患乳腺炎的患者來就診，對於可能會不好意思就診的台東女性同胞是一大福音。