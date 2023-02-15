國產署向來積極主動配合內政部推動社會住宅政策，截至112年1月底，配合內政部指示國家住宅及都市更新中心(下稱住都中心)興辦社會住宅，提供出租25處、10.34公頃土地，捐贈73處、17.12公頃土地及102筆房屋，出售21處、9.73公頃土地予該中心，目前國產署已出租9處、捐贈21處、出售15處土地及捐贈102筆房屋。國產署並配合保留578筆國有土地、1處國有房地(土地面積75.08公頃，房屋13戶)供內政部營建署及地方政府辦理社會住宅先期規畫。

除前述依內政部規劃需求保留國有土地暫不活化利用外，國產署自111年起就選定招標設定地上權之土地，屬住宅區且符合社會住宅興建條件者，亦先徵詢中央及地方主管機關確認無使用需求，始續行招標設定地上權相關作業。爰國產署111年辦理5批次招標設定地上權作業，其中屬住宅區之27處土地，均已徵詢住宅主管機關評估無興建社會住宅需求。

而針對媒體報導台中市大甲區國有地非法養鴨場案，財政部國產署說明國有土地訴訟處理情形，本案台中市大甲區雙寮段162-1地號等26筆國市共有土地，面積約7.39公頃，市有持分前經台中市政府委由國產署中區分署併同國有持分依國有耕地放租實施辦法規定分別放租予王君及陳君，嗣因違約使用情事，業於111年12月1日終止租約。另陳君填土涉占用毗鄰未租用土地，中區分署前於111年5月4日移請法務部調查局偵辦竊佔罪嫌，及7月15日委請律師提起民事訴訟請求騰空返還土地。

查台中市政府農業局111年11月2日駁回承租人申請畜牧設施容許使用，中區分署同年月3日即請承租人於當月20日前清除營建剩餘土石，並於111年11月21日會同農業局現場會勘，確認承租人未完成改正後，中區分署即函告承租人自111年12月1日終止租約及限期騰空地上物返還土地，並訂112年1月3日現場點交，惟未獲原承租人配合辦理，中區分署已委託律師處理民事訴訟程序，經律師催告原承租人限期返還土地期滿，將於112年2月18日前向法院遞狀提起民事訴訟。