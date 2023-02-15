男子許顥瀚以收購靈骨塔名義詐騙42人，得手數億元，台灣高等法院依詐欺未遂、共同詐欺及操縱犯罪組織等42罪，將許男各判處10月到3年8月不等徒刑，未來一旦上訴駁回確定，再由檢察官向法院聲請定執行刑期。

許顥瀚從2018年起，負責營運管理鈦和公司及聚億公司，並招募具有詐欺取財犯意聯絡之組織成員參與犯罪組織擔任業務員，以銷售靈骨塔為由，向被害人進行詐騙。

許的詐騙集團分工模式，是由許顥瀚將靈骨塔民眾資料清冊提供業務員，分組組長教導新進人員話術，其他業務員即與被害人接洽，佯稱公司有買家需求靈骨塔塔位，願高價收購，再由集團成員，自稱公司主管或買家代表，以節稅、無主墓等話術誘使被害人繳納各種費用。

詐騙成員並安排資金不足之被害人抵押借款，再將許顥瀚自行偽造之骨灰罐託管憑證等文書交被害人簽收，製造交易之假象，向被害人共42人詐取13萬元至2335萬7080元不等款項。