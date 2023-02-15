一輛奧迪駕駛日前在北市錦州街發現一格停車位，在雙黃線上幾次倒退迴轉後，最後一次迴轉竟直接撞上另一輛停妥的休旅車，事後還直接駛離。（翻攝自YouTube）

為了這格停車位代價不小！一輛奧迪駕駛日前在北市錦州街發現一格停車位，在雙黃線道路幾次倒退喬角度後直接大迴轉，卻不慎撞上另輛停妥的休旅車，事後還直接駛離，網友怒批「停這格有點貴唷，幾萬的烤漆費+跨雙黃」、「再倒一次並不丟臉…以為能過卻撞上去才丟臉」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享事發影片，一輛黑色奧迪在北市中山區錦州街發現一處空著停車格，竟直接在雙黃線上迴轉欲停入，但因該路狹窄，奧迪駕駛幾次將車身前後來回調整後，最後在大迴轉時，右車頭仍撞上路邊另一輛停妥轎車。

一輛奧迪駕駛日前在北市錦州街發現一格停車位，在雙黃線上幾次倒退迴轉後，最後一次迴轉竟直接撞上另一輛停妥的休旅車，事後還直接駛離。（翻攝自YouTube）

一輛奧迪駕駛日前在北市錦州街發現一格停車位，在雙黃線上幾次倒退迴轉後，最後一次迴轉竟直接撞上另一輛停妥的休旅車，事後還直接駛離。（翻攝自YouTube）

影片中奧迪疑似為了急著搶車位，幾次調整車頭角度後就直接迴轉，當場撞上前方停車格內的另輛休旅車，而奧迪事後竟直接駛離，未留下聯絡方式，休旅車駕駛後來發現愛車被撞，氣得報警處理，所幸奧迪的離譜行為已全被錄下，警方將通知到案，駕駛為了一個停車位恐怕得不償失。

其他網友留言「停這格有點貴唷，幾萬的烤漆費+跨雙黃」、「可能太緊張了，被撞的那台好慘，希望車主能看到這個影片」、「再倒一次並不丟臉…以為能過卻撞上去才丟臉」、「停車位難找、不過修車廠內的停車位就簡單多了」、「都已經進行恥度這麼高的迴轉了…還差那幾秒嗎」、「這個恥度超高」。