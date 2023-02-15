受國際金融市場劇烈變動影響，退撫基金連同公保準備金去年大虧近千億，今年初股市回溫，退撫基金今天公布操作績效也有好轉，今年1月獲利約192億元，公保準備金也有145億元收益。儘管股神巴菲特大賣台積電，但銓敘部強調，台積電仍是退撫基金長期獲利來源。

去年因全球通膨壓力升溫，連帶影響政府相關基金投資收益。退撫基金日前公布統計，去年退撫基金整體收益虧損478億，年收益率為-6.73％；公保準備金累計收益也虧損451.56億，收益率-12.91％，兩者合計虧了近千億。

考試院長黃榮村今天率各部會首長與媒體茶敘，銓敘部長兼退撫基金管委會主委周志宏指出，去年受國際經濟狀況影響，國內各大基金績效都不是很好，退撫基金在各政府基金的績效排名，維持在第三名左右，但今年1月已稍有回賺。

他說，今年1月退撫基金收益數為192億元左 右，收益率為2.74％，公保準備金今年1月收益數為145億元，收益率為4.05％，兩基金長期 觀察來看，退撫基金近三年和近五年都是排名第二，近十年的平均排名第三，公保準備金無論從三年、五年還是十年來看，都是排名第一，長期平均收益排名都居前，收益率穩定在一定水準，在4％上下沒有問題。

考試院長黃榮村補充表示，去年退撫基金和公保準備金雖有虧損，但表現仍優於大盤。近三年平均收益率還是有4.53％。

雖然巴菲特大賣台積電，不過台積電仍占退撫基金十大持股比例的第一位，周志宏指出，退撫基金有專屬的投資策略小組，針對投資標的進行研商和決策，也會依據市場機制，針對持股做一些適當調節來因應市場狀況。台積電為國內績優股票，也是退撫基金長期獲利來源，就算偶爾獲利了結，也不會有大幅出脫情況。