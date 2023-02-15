桃園武陵高中為鼓勵學生投入科學研究、培養國家科學人才，校內設有科學班，年年吸引大批優秀學子報名，競爭激烈，今年科學班將招收25名學生，甄選入學報名自16日起至3月2日。

教育局表示，科學班的課程分為2階段學程，前2年學生須修讀普通高中基礎科學相關科目、語文及社會相關領域學分，並規畫專題演講、書報討論、實驗室參觀、示範實驗、探究與實作課程及基礎實驗能力訓練課程等。最後1年則由武陵高中設計科學專業領域科目，邀請中央大學的教授在中大或到校講授，或直接選修中大開設的相關科目學分，修畢該學門課程且成績及格，由中大給予修課證明書。

教育局指出，武陵高中科學班錄取方式有「直接錄取」及「甄選錄取」2種，直接錄取名額以5名為限，包括參加國際國中科學奧林匹亞競賽獲個人銅牌獎（含）以上、參加「國際數理奧林匹亞競賽」獲獎或選訓決賽完成結訓並獲保送高中資格、參加「美國國際科技展覽會」獲獎或獲選參加「美國國際科技展覽會」正選代表並獲保送高中資格者、獲選為上述競賽國家代表隊者。

甄選錄取有科學能力檢定與實驗實作，科學能力檢定採紙筆測驗，項目有國、英、化學、數、物理共5科，依檢定總成績由高至低依序錄取60人。通過科學能力檢定者，須參加2天選訓，實施實驗操作、紙筆測驗及口試，最後再依檢定總成績錄取25人，其中含直接錄取名額，男女兼收，並增列備取10名。