4年前因初選失敗退出國民黨的鴻海創辦人郭台銘，昨天(14日)表態有意重返國民黨並爭取參選2024總統大選，國民黨祕書長黃健庭今(15日)下午受訪證實，已經見過郭台銘，有初步做了一些溝通，郭有清楚表達他想代表國民黨來參選的意願，但也並沒有非選不可。

黃健庭說，與郭台銘會面過程了解郭的想法，郭已經都講了，會不計任何形式，只要黨與國家有需要，就會來承擔責任；接下來郭就是期待國民黨來做進一步的協調、整合等一系列的提名作業。

黃健庭說，包含郭台銘黨籍與提名機制等問題，黨主席朱立倫都講了，在3月4日南投縣立委補選投票日後，黨中央就會積極討論、辦理。

媒體追問國民黨中央準備為郭台銘開巧門，是否是要卡新北市長侯友宜？黃健庭忍不住爆粗口表示，X的，這要講多少次，國民黨現在唯一的目標就是勝選，感謝郭台銘在這個共同目標上與黨中央是一致的，現在就是怎麼樣團結國民黨來打贏這場仗。

黃健庭說，現在對國民黨而言最重要的是勝選，想贏都來不及，沒有什麼誰卡誰的問題，「拜託了喔，這就是真的非常無謂的問題」（指媒體卡侯提問）。

而立法院前院長王金平挺郭台銘，是不是會造成黨內分裂？黃健庭說，不會，後續就是大家來討論怎樣整合，一定要團結。

至於朱立倫倡議的「非綠聯盟」是否非要郭台銘不可？黃健庭則回應，沒有吧，現在都沒有非誰不可的，郭也沒有講非他不可，後續就看看怎樣來討論，這個都會在3月4日之後，因為當前時間點，國民黨很多的精神都放在南投立委補選。