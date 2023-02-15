恆春一處海產店業者，日前發現缸裡一隻抱卵龍蝦肚子越來越大，為讓生物能順利繁殖，決定將龍蝦媽媽放回大海，希望能順利產下蝦寶寶，善舉也獲得民眾一致好評。

海產店蔡姓業者表示，這隻七彩龍蝦買進單價約1萬元，從農曆年節期間買進，就一直養在缸裡，這段期間一直有客人想點，但都捨不得賣，想當鎮店之寶，但近期看牠肚子越來越大，仔細一看，還隱約看得出黑點，就像小龍蝦眼睛。

業者說，這隻龍蝦已經3.6公斤重，市價超過1萬5000元，但想到抱卵龍蝦能繁殖更多後代，就不想因一時利潤，而減少海洋資源，於是決定野放。