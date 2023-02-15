Eyenovia的Optejet的眼科藥物遞送平台使用了微劑量陣列列印技術MAP(Microdose Array Print)技術達到與眼部淚膜容量一致的6~8微升的微量給藥。Optejet遞送的藥物量為傳統眼藥水的20%以下，可以減少用藥過量的風險以及不必要的藥物接觸。此外，Optejet給藥方式快速溫和，可將藥物高效舒適地傳遞到眼表。

台新藥專有的APNT製劑平台是以溫和、高效的方法減小藥物粒徑以提高藥物成分的溶出度和生物利用度的技術，可應用於眼部、皮膚局部、吸入劑以及口服等多種給藥途徑。運用APNT的製劑特有的高均勻性、高純度和高穩定性，從而使難以給藥或是滲透到目標治療組織的難溶性或高活性藥物突破製劑開發的難關。

Eyenovia首席執行官Michael Rowe表示，通過這次開發合作，我們不只可以接觸到台新藥已經驗證的眼科製劑專長，而且APNT製劑平台有機會使我們的在研藥物組合擴展到幾個新的且市場龐大的適應症。我們期待建立長期互利的合作夥伴關係。

台新藥執行長許力克博士表示，兩家公司的專有技術都能有效將現有或新穎的藥物應用在新適應症上。APNT和Optejet的結合具有明顯的綜效，因此具有創造多種新眼科療法和應用的巨大潛力。