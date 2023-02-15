英國國家統計局(ONS)說，剔除波動性較大的能源、食品、菸酒之後，一月的核心CPI放緩到年增5.8%，並低於12月的6.3%。

在上述數據公布後不久，英鎊兌美元下跌。

英國央行(BoE)在本月稍早曾表示，已看見物價進入轉折點，並暗示此一輪的升息周期將進入尾聲。

一月服務業物價的升勢放緩，為年增6.0%，低於12月的6.8%。該數據也為英國央行所密切關注。

ONS表示，運輸和餐旅業的價格表現，協助壓低了一月的通膨。

經濟學家說，這些數據顯示，通膨增長率已從去年的頂點進一步向下，但是也預示著英國今年經濟的衰退。

Mazars會計公司的首席經濟學家George Lagarias說，一月的通膨數據符合於過去6個月零售銷售的疲弱表現。這意指著，企業沒有太多空間將較高的成本轉嫁給消費者。通膨放緩也意味著未來經濟進一步疲弱，失業率可能會上升。