國家交響樂團（NSO）在疫情後將赴美國舉行首趟國際巡演，將攜手享譽國際樂壇的台灣小提琴家黃俊文同台演出。（文化部提供）

國家交響樂團（NSO）在疫情後將赴美國舉行首趟國際巡演，4月中旬開跑，預計造訪三大城市，舉辦四場演出，其中也將首登具指標性的甘迺迪表演藝術中心，由音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）領軍，攜手享譽國際樂壇的台灣小提琴家黃俊文同台演出。

本次演出由駐美國代表處台灣書院與華盛頓表演藝術協會協力促成，曲目包括台灣作曲家陳可嘉作品《潮生潮落》，這首作品是NSO、WPA及加州Muzik 3 Foundation Inc委託創作，本次將世界首演。小提琴家黃俊文也將演奏布魯赫《蘇格蘭幻想曲》，樂團也將演出孟德爾頌《芬加爾洞窟》序曲及德布西《海》等經典曲目。

國家交響樂團於1986 年成立，德國指揮家準．馬寇爾（Jun Märkl）自2021年8月受NSO特聘為藝術顧問，2022年1月起正式接任音樂總監一職。

本趟美國巡演將於4月14日在紐約林肯表演藝術中心揭開序幕，最後一站將到芝加哥溫茲音樂廳。目前各場次均已開始售票。有關節目內容等詳情，可至甘迺迪表演藝術中心活動網頁或國家交響樂團官網查詢。