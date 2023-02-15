李李仁拜訪雲林斗六的那那一家，家中2名孩子都是特殊兒，而夫妻倆都熱衷於治療貓犬的服務，讓喜歡動物的李李仁特別感興趣。（公視提供）

演員李李仁與陶晶瑩結婚多年，育有一雙子女，他日前上公視《誰來晚餐14》分享親子間最重要的是「陪伴」，他陪女兒荳荳打了2年多的籃球，與兒子小龍相處的時間更多，父子感情好到像朋友一樣，李李仁還虧兒子長得跟老婆太像：「你就是男的陶子。」

李李仁在節目中提到曾幫自己請2年育嬰假，專心當全職爸爸。李李仁表示當時拍好多年的8點檔，有時忙到連覺都沒得睡，所以也沒時間陪女兒長大，「有一天我在家擦玻璃，看到我老婆在看一段女兒走路的影片，我說這個我怎麼沒看過，我老婆就淡淡回我一句『因為你都在拍戲』。」在那之後，李李仁便決定暫停工作，在家帶小孩帶快2年。

去年大女兒荳荳離家遠赴美國求學，李李仁對於「爸爸」這角色深有感觸，「我覺得當爸爸這條路，好像沒有拿到學位或是證書的那一天；不管你多老，小孩永遠在長大，你永遠是他的父母。所以我一直到現在，都還是每一天在學習當爸爸，以及怎麼樣當一個不討人厭的老公。」

雖然主張不打不體罰，但李李仁說以前遇到孩子們不聽話時，也會氣到想揮拳，而現在的他，學著揮開壞情緒，認為只有爸爸快樂，家人才會快樂，他解釋道：「如果家裡有個瘋狂的媽媽，但是有個理智的爸爸其實還是制止得了；但是如果是一個瘋狂的爸爸，那是沒有人制止得了的。」不論是哪一個家庭角色，都要「自己開心了，才能讓家人也開心」。