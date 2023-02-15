台大前校長管中閔自卸任以來，陸續於個人臉書揭露當年台大校長遴選結果公布後，遭政府打壓迫害的心路歷程。他最新的發文提到，因飽受批評「急怒攻心」，視網膜剝離緊急開刀治療，為了穩定病情，醫師叮囑要長時間「低頭」，他也只能聽廣播節目打發時間，聽到中共黨史的相關故事時特別有感觸，覺得自己的遭遇儼然像是台版文化大革命。

管中閔過去曾提到，5年前教育部以各種理由拒絕接受校長遴選結果，而時任教育部政務次長的姚立德當時是遴選委員，教育部完全清楚過程中的所有細節，但面對問題時卻用行政手段拖延校長聘任，他不禁痛批教育部不僅沒有平息爭端，反倒推波助瀾。而管中閔也因看了網路上謾罵他的文章，一度「急怒攻心」，出現胸口劇痛，左眼積水的症狀，就醫後發現是視網膜剝離，必須立刻開刀。

而管中閔今（15）日再度發文透露，開刀後他的左眼劇痛，臉上蓋著厚紗布，醫師暫時找了間病房安置，並交代他「趴睡」，但因極度不舒服，整晚翻來覆去難以入睡。隔天被轉到眼科病房後，房內的床上有個圓孔，如同一張按摩床，仍需以俯臥睡姿，此外，還有一張桌子也有圓孔，不睡覺時可坐在桌前，但還是得將臉埋在孔中；除了上廁所、吃飯，都得保持臉部向下，更不可隨意走動，因任何震動都會影響視網膜貼合。

管中閔曾因視網膜剝離開刀，被醫師叮囑要保持「低頭」姿勢，才能穩定病情。（圖／翻攝自管中閔臉書）

「我喪氣極了！這種『不能抬頭』的日子怎麼過啊？」管中閔無奈，只能聽胞弟蒐集的廣播節目打發時間，其中有些以大陸老幹部回憶文章所錄製的內容，涵蓋中共黨史的重大事件，「這些老幹部的親身經歷，有些驚心動魄，有些又極為慘痛，聽了令人不寒而慄」，管中閔也感同身受，認為自己這些日子遭受的攻擊，「就是當年大陸文化大革命時公開批鬥的現代台灣版」。

管中閔表示，由於俯臥很難久睡，醫師怕他不自覺仰臥，特地開了藥物助眠，不過早上睜眼時他總覺得懊惱，「我多想一直沉睡，不用回這個可怕的世界」，想逃離這個以眾暴寡，率獸食人的社會。然而，也因為醫師特別叮囑不可看手機，管中閔也隔絕了傷人的訊息和新聞，受創的身心才得以休養，「我相信這是老天的安排，雖然幾乎失去一眼的視力，卻因此僥倖存活」。

出院後隔了一段時間，管中閔才知道，當年2月22日是台大新春團拜，有多位前校長嚴詞批評政府作為，還呼籲將此事件寫進台大校史，當天台大師生更和校友發起抗議，到教育部遞交抗議信，「我對他們滿懷敬意，相信他們在乎的是台大的前途，爭的是大學自治，絕非我的校長職位」。然而教育部對此充耳不聞，僵局也仍然持續。