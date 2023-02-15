2023年財測，考量遠傳與亞太合併生效日預計將發生於今年下半年，遠傳僅公布2023年上半年財測（未計入合併亞太電信），預估2023年上半年合併總營收將成長3.0%，達439.1億元，合併EBITDA預計將成長1.9%，達到155.0億元，稅後盈餘目標為48.7億元，預估2023年上半年每股盈餘(EPS)為1.49元，年增率為5.0%。

資本支出部分，預估2023全年資本支出為90億元，較2022年99億元為低。

總經理井琪於法說會上表示，台灣5G滲透率及用戶成長速度相較很多國家都要來得快。

另外，預期正式合併亞太電信的時間點落在第三季。

展望2023年，遠傳將聚焦發展5G行動通訊業務；積極發展自主開發綠色資通訊解決方案並深化策略夥伴合作，如近日與微軟加深戰略合作，加速推動企業數位和淨零雙轉型和發展，持續挹注新經濟營收成長。遠傳並將加速發展影音、內容與數位加值服務增進獲利成長。此外，遠傳將全力配合主管機關對合併亞太案之審核程序，期待加速台灣電信產業健全發展，造福消費者與股東，更為環境永續做出實質貢獻。

遠傳電信15日召開2022年第四季法人電話說明會。遠傳2022年第四季合併總營收為243.7億元；合併稅息前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為78.8億元，年成長率達8.7%，創近4年新高；稅後淨利為25.5億元，稅後每股盈餘(EPS)為0.78元，年成長率達29%，居同業之冠，獲利成長動能強勁。

2022年全年營運績效亮眼，全年度合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利的年成長率分別為4.5%、9.3%與22.1%，達到891.5億元、307.9億元與96.1億元，EBITDA與稅後淨利二大指標創下近五年新高！2022年遠傳稅後每股盈餘(EPS)為2.95元，財測達成率更全數超標，總營收、EBITDA與EPS財測達成率分別為100.4%、101.1%與104.2%。此外，遠傳維持穩定股利發放政策，今年預計發放每股現金股利3.25元。

遠傳行動通訊業務穩健成長，月租型用戶數連續五年正成長，客戶流失率更是屢創新低。在用戶穩定升級5G與換機需求的帶動下，遠傳5G月租型用戶滲透率在2022年底已突破32%，高於同業平均，帶動客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)連續22個月正成長。遠傳月租型ARPU更持續穩居業界第一！遠傳2022年全年行動服務營收年成長率為2.9%，達到498.24億元，創下近三年新高，連續38個月超越競業，穩站業界第二。

遠傳數位轉型持續創造利多，強健的營運實力，再度創造優異的經營成效與財務表現，2022年全年新經濟營收年成長率達18%，營收占比從2016年的5%逐年提升至19.4%，超越全年度原訂目標18.9%。受惠於企業端數位轉型需求強勁，以資通訊業務營收年成長幅度最為可觀，成長率達24%，其中雲端服務和自主開發解決方案表現最為亮眼，年成長率分別為38%和29%，挹注新經濟營收成長。

遠傳擁有專業有經驗的團隊，輔以堅強的企業客戶和終端消費者優勢，為推動多元服務及營收動能帶來助益。在企業客戶方面，遠傳於電信事業基礎上發揮資通訊核心專長，2022年資通訊業務合約金額年成長率達38%。營運亮點包含遠傳攜手臺灣港務公司建立南台灣國際港灣門面，建立南區智慧大樓標竿；協助全球速食業龍頭數位轉型上公有雲；協助台電在望安島建置微電網，以EMS能源管理系統達到節能減碳，增進環境永續；持續深耕智慧醫療領域，以遠傳自主開發解決方案部署5G遠距診療服務，迄今遍及台灣12縣市、35鄉鎮，涵蓋261村里，並推出5G救護車、虛擬健保卡、智慧觀光等多項服務。在企業客戶滿意度調查獲得A級評價的肯定，淨推薦值進步達11分。

在個人用戶方面，根據台灣網路輿情分析工具權威《OpView社群口碑資料庫》報告指出，遠傳friDay影音2022年的網路輿情討論數榮登全台OTT娛樂影音平台之冠；遠傳為深化影視產業佈局，攜手群星瑞智、霹靂國際多媒體和宏達數位影業合資組成?遠想原創股份有限公司」，旗下成立「米神國際股份有限公司」，致力於製作及投資高品質的台灣影視內容，讓台灣影視內容走向世界；「遠傳心生活」App下載量超過500萬次，年成長率達23%，月活躍用戶數年成長率達36%；遠傳「5G元宇宙加速器」安排超過10家新創與遠傳進行策略投資評估，舉辦超過73場創投媒合活動，斬獲12個企業共創數位轉型的案例，潛在商機突破1億元。