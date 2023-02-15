去年12月實價已揭露的豪宅交易中，一個月至少有8間法人公司出手購置豪宅，其中有6筆都以無貸款交易，包括世偉開發和明曜百貨，各自以4億現金買入「冠德信義」13和14樓；大豫實業和大咸實業分別各以3.2億元、每坪222萬元無貸款買下「西華富邦」37樓各一戶。

此外，鴻益投資以現金1億入手中正區豪宅「皇翔紫鼎」24樓，新億投資以無貸款買進大直「冠德萊特莊園」8樓，壽元開發以2.24億買下「華固名鑄」18樓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地權條例上路後，法人購屋將採申請許可制，降低法人置產的彈性，原本就有計畫以公司名義置產的高資產族，便積極在法案上路前布局，其中不乏以無貸款的方式購置，顯示這類高端買方現金流豐沛、置產需求仍強。

雖然房地合一稅2.0上路後，法人置產的節稅功能大大降低，不過公司購入豪宅，多為招待所使用，被視為商業往來的資源，具有展示公司資本實力的意味，相關費用包括買賣時所要支付的仲介費、裝潢費、精品家具，和入住後水電瓦斯、社區管理費等等，可認列為公司支出，仍有不少富豪會採取以公司法人名義置產。