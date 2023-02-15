南投縣府消保官許麗貞疑長期詐領每月5400元的為民服務費，不法所得數萬元，她上周到案檢方諭令10萬元交保又涉串供，14日深夜遭羈押，南投地方法院15日裁定50萬元具保。南投縣府表示，依法將許調任為簡任秘書，新任消保官一職，將依《公務人員任用法》之相關規定，就同官職等之府內人員擇優接任。

南投消保官許麗貞遇消保案件都推給相關單位同仁，其行事風格讓同事頗有微詞。（翻攝彰化縣政府官網／楊靜茹南投傳真）

據了解，許麗貞在南投縣政府擔任消保官達19年，為簡任11職等的司法從業人員，每月薪資及法制專業加給約12萬元，職掌消費者申訴、消費爭議調解等事項，遇消保案件都推給相關單位同仁，其行事風格讓同事頗有微詞，未料她坐領高薪，卻涉嫌長期詐領每月5400元的為民服務費，不法所得數萬元。

南投地檢署檢察官接獲情資後，上周指揮廉政署中部地區調查組廉政官傳喚許女到案說明，諭令10萬元交保，沒想到事後她又涉嫌勾串證人、偽造證據，14日許女又遭檢察官指揮廉政署中區廉政官持拘票拘提到案。

南投地檢署指出，承辦檢察官訊問後，認許女涉犯《刑法》之行使登載不實公文書、《貪污治罪條例》之利用職務上機會詐取財物等罪，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有事實足認有勾串證人、偽造證據之虞，14日深夜向法院聲請羈押禁見，南投地方法院15日下午裁定以50萬元具保。

南投縣政府表示，有關本府消保官遭廉政署及地檢署調查乙案， 因消保業務相對單純，消保官涉及何種刑事案件及內容，縣府相關局處全力配合廉檢機關的調查，強調秉持依法行政原則，要求所屬公務員在積極任事的狀況下務必遵守法規，同時要求本府政風室進行廉潔行政宣導及不定期查處。

南投縣政府指出，體諒消保官許麗貞疑需應付後續訴訟程序，將調任為簡任秘書，新任消保官一職，將依《公務人員任用法》之相關規定，就同官職等之府內人員擇優接任。