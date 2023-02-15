有些情侶天生適合，有的是個性契合，有的是性格互補，兩人對感情都很忠誠，婚姻自然能維持下去。《搜狐網》近日分享結婚後越恩愛的3生肖組合，他們對家庭都很有責任感，一起打造幸福生活，晚年也不愁吃穿。

1、生肖馬＆猴

生肖馬與猴非常有默契，雖然平時經常鬥嘴，兩人宛如仇人，但反而是越吵感情越好，對於愛情的熱度，逐漸轉化為親情的安定，雖然他們性情愛好自由，但結了婚後，就會負責把家庭照顧好，兩人齊心合力，婚後生活幸福美滿，晚年也不用擔心溫飽問題。

2、生肖豬＆羊

生肖豬和羊個性都較平和，不喜歡與人發生衝突，兩人結婚宛如神仙眷侶，生肖豬性格幽默，經常逗另一半開心，而生肖羊非常懂得照顧人，讓伴侶能夠安心，他們在一起雖沒有激情火花，但卻是一段細水長流的感情，兩人在婚姻裡都不會變心，一起為家打拚，過上好日子。

3、生肖鼠＆蛇

生肖鼠和蛇有時默契絕佳，但有時又常意見不合，不過他們都善於掌握細節，可以把家庭照顧好，兩人一旦定下心就不容易改變，婚後非常忠誠，一方願意為對方著想，另一方樂於替愛人付出，生活過得和樂，自然會讓財運跟著進家門，晚年不用擔心財務問題，生活過得很富足。