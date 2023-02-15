民進黨今(15日)舉行中執會討論排黑條款，未來入黨規定可能加嚴，不過條文內容還在研議中，也被外界質疑是否打假球。黨主席賴清德會後發文表示，今天解決了黑金相關的爭議，向社會展現革新的決心。希望能達到三個目標：一、明確回應社會在九合一選舉後對民主進步黨的批評指教。二、以高於法律的標準，要求民主進步黨從政的同志。三、做台灣政治的表率，進行黨務革新，希望能找回綠色執政品質保證的精神。

「反黑金，是民主進步黨長久以來的堅持，改革的決心不會改變！」賴清德15日傍晚在臉書發文表示，他接任黨主席後，已經連續三週召開了中執會。第一次會議進行了黨部組織調整，也將台南市正副議長涉賄的案件移送中評會；第二次會議建立制度處理學倫相關問題。今天則解決黑金相關的爭議，向社會展現革新的決心。

賴清德指出，這三次中執會的黨務革新，秉持著誠信、正直、負責的三個精神，希望能達到三個目標：一、明確回應社會在九合一選舉後對民主進步黨的批評指教。二、以高於法律的標準，要求民主進步黨從政的同志。三、做台灣政治的表率，推動社會所關切的問題，進行黨務革新。

賴清德強調，「清廉、勤政、愛鄉土」，是民主進步黨的創黨精神，反黑金也是民主進步黨長久以來的堅持，「我們無可迴避！」民主進步黨是執政黨，更是台灣土生土長的政黨，我們負有推動台灣進步的使命，即使過程中會面臨一些困難，這條改革的路，我們也必須要走。

「面對社會的批評指教，我們會繼續具體檢討改進！」賴清德直言，希望能夠找回「綠色執政品質保證」的精神，再次贏回民眾的信賴與支持。