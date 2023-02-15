陸委會批准上海市台辦副主任李驍東率團來台北參訪「儂好上海」花燈，目前台北市長蔣萬安暫時無同台計畫，全程行程規畫仍在討論中。國民黨台北市議員王欣儀強調，前台北市長柯文哲去年就邀請所有參展城市來訪，蔣萬安也是據此向中央申請，至於蔣萬安見或不見李驍東，都要用平常心看待，最重要的是能以禮相待，維持兩市互動交流。

王欣儀說，這次台灣燈會在台北舉辦，事實上是去年在柯市長任內就邀請所有參展城市來訪，最後有日本、韓國以及上海等五個城市來台，蔣市府也據此向中央提出專案申請獲得了核准，所以任何城市願意來台北交流參訪，大家都是非常的歡迎。

王欣儀表示，至於蔣要不要見上海團，因為這次的時間比較趕，應該還是要看蔣的行程時間來決定，見了一定會有人扣紅帽子，不見也會有對訪客不禮貌的質疑，由於台北跟上海之間有雙城論壇的平台，多年來本來就有很多市政、文化、體育等交流，「所以見與不見，我覺得就是用平常心看待，能夠以禮相待、維持互動交流都是好事」。