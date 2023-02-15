日本政府推斷，此前進入日本的飛行物是中國的偵察氣球，首相岸田文雄稱，已通過外交渠道，向中國政府強烈要求，不要發生類似事態。日本內閣官房長官松野博一表示，日本已告知中國，無人偵察氣球侵犯日本領空是絕對不可接受。對此，中國外交部回應，日方對中國抹黑攻擊，應停止追隨美方炒作，借題發揮。

松野博一表示，對過去在日本領空看到的氣球狀物體進行進一步調查後，推斷它們是來自中國的無人偵察氣球。另外，日本政府在自民黨15日召開的國防小組等聯席會議上透露，考慮放寬針對侵犯領空的飛機等使用武器的條件，以便容許將其擊落。

對此，中國外交部發言人汪文斌今日表示，中國是負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，尊重各國主權和領土完整。日方在沒有確鑿證據的情況下，捕風捉影對中國猛烈攻擊，中方對此堅決反對。關於中國民用無人飛艇誤入美國的事件，中方已多次說明。日方應秉持客觀公正立場，正確看待這一因不可抗力引發的意外情況，停止追隨美方搞人為炒作，借題發揮。