在善意的釋出上，林伯豐提出五點建議：

一、重啟海基會與海協會的溝通聯繫機制，首先針對兩岸農漁業產品及食品的貿易進行溝通。

二、恢復所有的兩岸直航航點，取消小三通來往限制(台商無法利用小三通往返大陸)。

三、鬆綁兩岸商務履約、跨國企業內部調動及陸資投資事業負責人來台等正常商務活動，並鬆綁兩岸宗教交流活動。

四、鼓勵地方政府、政黨、工商團體、產業公協會、智庫等民間團體持續與大陸進行交流互訪。

五、有關國科會刻正研擬「國家核心關鍵技術清單」，建議不宜將已開放赴大陸地區投資的項目納入。

林伯豐表示，工商界肯定蔡總統日前在「台商聯誼會」中重申願意與大陸對話。現階段若兩岸官方往來無法突破，工商團體可以先行，三三會已規劃5月22日至26日前往大陸南京、無錫、淮安、鹽城、昆山等地，訪問大陸台辦及台商協會，協助大陸台商解決投資經營遭遇的困難，以及了解大陸經濟政策。

林伯豐強調，政府應考量台灣人民生命及財產安全，以及戰後城市重建的困難性。靠對抗與軍火，台灣得不到安全，釋出善意，避免戰爭，理性的選擇「唯有和平」。