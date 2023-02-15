大部分人都希望在錢財方面擁有好的運氣。大陸星座專家「Alex大叔」分享，巨蟹座、水瓶座、雙魚座在今年上半年的偏財運最旺，其中巨蟹座可能收到來自他人的恩惠，水瓶座有很多職場外的收入，雙魚座則是正財、偏財都能有突破性發展。

▎巨蟹座

巨蟹座在上半年的偏財運通常都來自「他人的恩惠」，可能有人會送你需要的物品、為你帶來好的機運，甚至是提供賺錢的方式或管道。

▎水瓶座

水瓶座在上半年的偏財運通常來自「職場外的收入」，像是自己打工、兼職，或是從事副業，你們也會在這段期間思考，還可以透過什麼方法多賺一點錢；除此之外，水瓶座在「固定資產」上也會有新的成就，比如要買房子了，或是要拆遷了，也能得到一筆拆遷費用。

▎雙魚座

上半年木星停留在雙魚座的金錢宮位，不僅正職收入有所提升，偏財方面也很不錯，而這些偏財主要來自於過去積累的人脈、資源，建議你們可以回顧一下，這些人脈或資源是否已經成熟穩定，且是否還沒有運用到它們，一旦你們充分利用了這份人脈與資源，就會有源源不斷的收入進帳，上半年在正財和偏財方面都能有突破性的進展。