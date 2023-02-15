台中購物節經濟效益屆屆攀升! 依據中華經濟研究院針對台中購物節的效益評估，中經院劉哲良博士指出，綜觀四屆成績，本年度創佳績。第三屆因中央發放振興五倍券的加持，登錄消費金額超出第二屆的90億元、來到291億元，讓購物節的效果得以顯著擴增；而第四屆少了振興五倍券當誘因，卻衝出358億元的消費總額，成效是第三屆的1.23倍，帶動全國總體經濟效益將近675億元，相當於活動每創造1元消費，帶動全國總體產值增加2.06元，經濟效益可謂「令人驚喜」。

台中市政府經濟發展局為進一步探討台中購物節引發的經濟效益，委託中華經濟研究院進行研究，依據執行團隊中經院劉哲良博士表示，透過經濟效益分析，第四屆台中購物節登錄消費總額358億元，推估可帶動全國總體經濟效益將近675.29億元，購物節每創造1元的消費，可帶動全國總體產值增加2.06元；換言之，購物節每1元的消費，可以為供應鏈廠商再額外帶來1.06元的訂單，有效促進臺灣整體經濟。

此外，於台中在地經濟的促進效果上，購物節為台中在地經濟的產值貢獻約468億元，等同於每創造1元消費，帶動台中在地產值增加1.43元，也較上一屆成長3.6%。此結果亦顯示第四屆台中市購物節的活動設計，除了得以促進台灣整體經濟之外，亦得以有效益振興台中在地經濟。

劉博士也說明，針對第四屆台中購物節就業支持及創造效果，兩者都比第三屆高，當中，這屆台中在地支持或創造近25,838個人次的就業機會更比第三屆20,385個人次，增加5,453個人次，增幅將約26%。

台中購物節經濟效益屆屆攀升。(圖/臺中市政府經濟發展局提供)

劉博士提到，第四屆台中購物節新增了「旅宿專屬抽」及「美食(餐飲)專屬抽」等抽獎 活動，就旅宿及餐飲等對台中在地經濟促進效果相對顯著的活動進行強化，統計第三屆與第四屆在餐飲類與旅宿類的消費情況，兩者消費金額都有顯著增加，尤其餐飲類的消費金額成長約30%，旅宿類金額也成長11%。

再觀察台中購物節為平衡城鄉差距，針對第三屆台中購物節消費登錄金額較低的10區，設計區域消費專屬抽，統計10區於第四屆台中購物節的消費總額為12.1億元，較前一屆10.4億元，增加1.7億元，增幅約16%，其中以龍井區表現最亮眼，登錄金額顯著成長，消費金額占比來到1.03%，團隊推測龍井區農會於這屆台中購物節期間舉辦「2022花現龍井」活動，進而與購物節產生共伴效應，發擇了1+1>2的效果。

「為台灣經濟發展盡一份心力!」經發局長張峯源表示，第四屆台中購物節透過跨局處合作、公私協力，相互拉抬活動聲量，發揮經濟效益加乘效果。台中購物節自108年首次舉辦以來，為廣納各方建議，於第二屆開始委託中華經濟研究院進行經濟效益分析，並舉辦台中購物節經濟效益分析專家座談會，期盼會中各界學者專家針對經濟效益分析結果與未來政策執行方向進行充分討論，好為下一屆台中購物節注入養分，「讓活動越辦越精彩」。(臺中市政府經濟發展局廣告)