大陸男星黃景瑜過去主演網劇《上癮》出道，劇集播出後瞬間爆紅，由於外型高大挺拔，給外界「硬漢」形象，他過去傳出早已結婚，但被經紀團隊否認只是「和平分手」，沒想到前妻近日正面回應曾與黃景瑜結過婚，緊接著有網友爆料婚內黃景瑜曾買睡衣帶小三回家，優質形象大受打擊。

男星黃景瑜與畫家王雨馨曾結過婚，兩人這段婚姻沒有對外公開，因此許多人不知道黃景瑜曾為人夫，近日王雨馨在直播中回應兩人關係，公開承認曾是夫妻，也曬出離婚證，坐實兩人關係。過去曾有傳聞兩人離婚原因是因為黃景瑜出軌女星張藝上，且王雨馨曾在個人微博大罵張藝上，令該則消息增添幾分真實性。

網友爆料大陸女星張藝上在王雨馨和黃景瑜家中自拍。（圖／微博）

有博主爆料，幾年前曾拍到黃景瑜在家居店買睡衣，第二天早上張藝上就穿著該店睡衣在黃景瑜和王雨馨的家中發自拍，並指出張藝上自拍的照片和王雨馨曾公開家中窗外場景相似，貼文曝光後許多網友直呼：「穿著睡衣在王雨馨家裡自拍什麼操作，示威嗎」、「每個小三都有個在原配家耀武揚威的夢，睡你的床，用你的老公/老婆，打你的孩子，最讓人有邪惡滿足感的幾種行為」、「他實際塌的比陳飛宇還徹底」、「然後前妻就瘋了，年年追著黃錘，你猜前妻為啥安然無恙沒上過庭」、「真的吧，張藝上被傳成小三自己也沒出來闢謠啊」、「如果是真的，這也太囂張了」。