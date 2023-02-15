國立傳統藝術中心台灣國樂團將在國家音樂廳盛大舉辦《魂縈夢繫》音樂會，此次音樂會匯集多位作曲家的精采作品，包含台灣地景、原住民、陝北民族及震古鑠今的秦兵馬俑等多種元素，讓人類對於夢想與理想生活的嚮往，透過對超自然的懷想與寄託浪漫呈現。

國立傳統藝術中心台灣國樂團15日舉行《魂縈夢繫》音樂會排練記者會，去年參與嗩吶新秀選拔冠軍得主溫育良（右）將演出王丹紅嗩吶協奏曲《朝天歌》，在音樂總監江靖波（左）指揮下，勢必帶來全新感受。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心台灣國樂團15日舉行《魂縈夢繫》音樂會排練記者會，去年參與嗩吶新秀選拔冠軍得主溫育良（見圖）將演出王丹紅嗩吶協奏曲《朝天歌》，溫育良為此曲特地遠赴陝北學習大嗩吶，將以熾烈的樂音表現陝北人民對嗩吶的眷戀與執著。（杜宜諳攝）

音樂會屆時將以作曲家蘇文慶為金門所創作的《風獅爺傳奇》拉開序幕，以鮮明的音樂形象描繪風獅爺屹立不搖、遙望守護金門人的精神象徵；而王丹紅的《朝天歌》，將帶領聽眾來到黃土高原的陝北地區，體現出嗩吶作為伴隨陝北人一生的樂器，將生活與藝術結合到生命深處。 下半場則由台灣國樂團首席劉貞伶所創作的《鬼湖戀》開場，以古調《小鬼湖之戀》加以發揮，讓笛聲娓娓道來一段令人刻苦銘心的絕美愛戀；壓軸演出則是彭修文富有悲劇色彩的幻想曲《秦‧兵馬俑》，表現沙場上的秦兵思鄉返家的渴望，訴說苛政之下離人嫠婦的悲愴淒涼。

國立傳統藝術中心台灣國樂團15日舉行《魂縈夢繫》音樂會排練記者會，樂團首席劉貞伶（見圖）將擔任《鬼湖戀》笛協奏曲主奏，這是劉貞伶首次公開演出自己創作的作品，將台灣傳統元素譜寫在樂曲當中，搭以人生旅途中的深刻經歷，展現出對生命的認知與態度。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心台灣國樂團15日舉行《魂縈夢繫》音樂會排練記者會，悠揚嗩吶聲帶著聽眾進入音樂的異想空間。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心台灣國樂團15日舉行《魂縈夢繫》音樂會排練記者會，胡琴整齊劃一的弓法讓人目不轉睛。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心台灣國樂團15日舉行《魂縈夢繫》音樂會排練記者會，環保低音革胡奏出低沉溫暖音色。（杜宜諳攝）

台灣國樂團團長劉麗貞在記者會上表示，本場演出由『臺灣笛子鬼才』樂團首席劉貞伶擔任《鬼湖戀》笛協奏曲主奏，這是劉貞伶首次公開演出自己創作的作品，將台灣傳統元素譜寫在樂曲當中，搭以人生旅途中的深刻經歷，展現出對生命的認知與態度，此外，去年參與嗩吶新秀選拔冠軍得主溫育良將演出王丹紅嗩吶協奏曲《朝天歌》，溫育良為此曲特地遠赴陝北學習大嗩吶，將以熾烈的樂音表現陝北人民對嗩吶的眷戀與執著。

國立傳統藝術中心台灣國樂團15日舉行《魂縈夢繫》音樂會排練記者會，前嗩吶新秀選拔冠軍得主溫育良（左起）、團長劉麗貞、音樂總監江靖波、樂團首席劉貞伶一同出席。（杜宜諳攝）

以《魂縈夢繫》開啟年度樂季後，台灣國樂團2023年上半年將巡迴北中南推出創意十足的音樂劇場，與新馬戲跨界共演《魔幻時空大稻埕》；6月邀請來自德國、美國、義大利、以色列及台灣等國重量級手鼓天王，推出因疫情延宕多時的《登峰造擊》音樂會；下半年將與人間國寶鄭榮興合作客家文資風華《八音與天籟》，11月則由指揮家簡文彬帶來期待已久的世界首演《天工開樂》音樂會。