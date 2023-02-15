移民署自今年2月起，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，希望透過宣導，讓外來漁工協助告知逾期停留的移工，自行到案，早日返鄉與家人團聚。基市服務站日前也在八斗子漁港進行相關宣傳。

移民署北區事務大隊基隆市服務站表示，為讓更多外來人士獲得專案資訊，特別利用行動列車關懷服務，前往轄內八斗子漁港，邀請外來漁工朋友一起擔任宣導種子，讓更多逾期滯台的移工能夠知道，自2月1日到6月30日止，只要自行到案，移民署便會採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，並且不管制入國期間等措施，鼓勵在臺逾期外來人士把握專案機會，早日平安返鄉與家人團聚。

印尼籍漁工阿翰（化名）向現場的通譯人員表示，之前移民署也有辦理這樣的專案，他有很多朋友都受惠陸續回家鄉。他說部分同鄉因迫不得已而逾期滯留，臺灣的專案雖然不是常態措施，但總能即時的幫到窘困的同鄉朋友，他們都滿心感激。

基隆市服務站主任毛兆莉表示，移民署專案適用對象除外國人之外，也包括臺灣地區無戶籍國民、大陸地區人民及香港澳門居民等外來人口，如果逾停（居）留期限，自行到案者，免收容、繳最低罰鍰新臺幣2千元及不管制等措施，呼籲民眾、移工及新住民朋友們廣為宣傳，鼓勵身邊認識的逾期停（居）留外來人口，主動投案，儘早返家。