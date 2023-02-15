公路總局苗栗工務段將於本月18日，將封閉台61線竹南段南下89K～90K＋500南下主線車道，實施路面改善工程，時間由上午9時至下午16時止，請所有南下車輛從竹南匝道匯出慢車道，至竹南鎮博愛街口再匯回主車道行駛。
苗栗工務段表示，為實施台61線90K＋200至400公尺竹南段路面改善施工，將在2月18日上午9時至下午16時止，封閉台61線89K＋000～90K＋500南下主線車道，原行駛於該路段的所有車輛，須由台61線89K＋000的竹南匝道匯出改行駛側車道，至南下90K＋500的竹南鎮博愛街口再匯入快車道往南行駛。
工務段提醒用路人，施工封閉期間請遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告(https://www.thb.gov.tw/)及智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw/)。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。