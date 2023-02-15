公路總局苗栗工務段將於本月18日，將封閉台61線竹南段南下89K～90K＋500南下主線車道，實施路面改善工程，時間由上午9時至下午16時止，請所有南下車輛從竹南匝道匯出慢車道，至竹南鎮博愛街口再匯回主車道行駛。

苗栗工務段表示，為實施台61線90K＋200至400公尺竹南段路面改善施工，將在2月18日上午9時至下午16時止，封閉台61線89K＋000～90K＋500南下主線車道，原行駛於該路段的所有車輛，須由台61線89K＋000的竹南匝道匯出改行駛側車道，至南下90K＋500的竹南鎮博愛街口再匯入快車道往南行駛。

工務段提醒用路人，施工封閉期間請遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告(https://www.thb.gov.tw/)及智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw/)。