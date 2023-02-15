桃園環保局今天接獲民眾陳情，指出桃園與新北鶯歌區交界的東門溪溝渠出現紅色廢水，立即派稽查員赴現場稽查，到場發現位於上游的傳舜企業有限公司正在排放紅色廢水，汙染該區域水體，令業者停止排放並依法處6萬元以上600萬元以下罰鍰，另也採水化驗，若有超標將再處6萬元以上2000萬元以下罰鍰。

桃園市環保局表示，東門溪是桃園市與新北市上下游水體，一經發現任何汙染將啟動兩市聯合稽查。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

環保局表示，接獲民眾檢舉後，稽查員立即趕赴桃園區大智路及鶯歌區鳳福一街東門溪的陳情地點，現場目視水色呈現暗紅色，也在鳳鳴公園現場進行取水檢測。稽查員沿水路追蹤至八德區的傳舜企業公司，該公司為紡織染整業，領有桃市府核發的水汙染防治許可證，發現其放流口正排放紅色廢水。

環保局立即採水送驗，若有超過放流水標準將處6萬元以上2000萬元以下罰鍰。此外，稽查員同步進場查核廢水處理操作程序，發現業者在廢水處理時調整池未添加藥劑，導致處理效率不佳汙染河川水體，該公司在廢水處理操作上與許可規定不符，依違反水汙法第14條告發，處6萬元以上600萬元以下罰鍰，並命業者停止排放且將廢水回抽至調整池暫存。

環保局表示，東門溪是桃園市與新北市上下游水體，一經發現任何汙染將啟動兩市聯合稽查，這次能迅速發揮功能並順利查找到汙染源，遏止不肖業者汙染環境，為兩市橫向聯繫破獲汙染。環保局也呼籲業者切勿心存僥倖，民眾若發現汙情形，可撥打公害報案專線0800-066666及03-3354943通報，稽查員將立即前往稽查。