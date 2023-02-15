旅外好手林子偉15日過29歲生日，中職工作人員也為正在備戰下月開打的世界棒球經典賽的他慶生，在訓練前送上生日蛋糕，他也許下2個生日願望，希望中華隊所有人都能健康，把最好的一面在比賽中發揮出來，讓其他國家知道台灣是很好的棒球國家。

工作人員特別在林子偉的位子放上生日佈置，讓他一進到休息室就又驚又喜，「很久沒在台灣過生日，之前都是提早到美國，生日幾乎都美國，雖然今年因為集訓家人不在身邊，但很開心都是認識的朋友幫我慶生。」

林子偉也許下2個生日願望，「1個不講，另1個就是希望從今天開始，我們球員都能身體健康，把最好的一面在比賽中發揮出來，讓其他國家知道我們台灣是很好的棒球國家，我們目標一致，好好展現出來，一定要打贏4場。」

今天也是旅美好手張育成首次加入中華隊集訓，林子偉也認為，有張育成的加入對中華隊火力更好，他笑說長打部分就靠張育成和吉力吉撈・鞏冠，自己就是好好上壘就好。

明天與味全龍的自辦賽，林子偉預計扛第3棒，他表示，不管是打第幾棒都是教練團給的信任，自己能做的就是好好發揮，想辦法上壘或是把隊友送回來，做好份內工作就好。