疫情緩和後高端旅遊逐漸復甦，亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)特別邀集日本、韓國、菲律賓等國家主要郵輪業者，今(15)日在交通部航港局長葉協隆陪同下拜會金門縣長陳福海，希望有機會促成金門也成為跳島旅遊的港灣靠地。陳福海對此表示樂觀其成，也希望金門在疫情解封後，能接待多層次觀光客群，營造多元化觀光旅遊範疇。

據了解，亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)希望透過產官學攜手來提升東亞目的地郵輪產業，藉以吸引國際奢華型遊輪和探索型遊輪選擇亞洲島嶼作為靠泊目的地，連接東北亞和東南亞（包括臺灣）的跳島遊輪航程，並帶動亞洲地區遊輪產業，以提升其競爭力，並增進港群郵輪旅遊之質與量。

亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)一行也至金門知名地標「莒光樓」參訪。(圖／縣府提供)

交通部航港局預定2月17日辦理「亞洲跳島郵輪聯盟合作意向書簽約活動」，因金門特殊區位與風俗民情，特地邀集日本、韓國、菲律賓等國家主要郵輪業者，包括菲律賓交通部次長Elmer Francisco Sarmiento (譯：艾爾莫•法蘭斯科•薩米恩托)、韓國國際郵輪研究院院長Leem Bok Soon(譯：林福順)、日本三井客船顧問Tadaharu Sato(譯：佐藤忠晴)及台灣遊輪協會理事長曾俊鵬，飛抵金門拜會縣府，雙方針對未來推動「藍色公路」跳島郵輪活動及金門港埠郵輪接待量能提出探討。

亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)一行搭乘「初日號」體驗藍色公路行程的美好風景。(圖／縣府提供)

陳福海表示，金門四面環海，2020年的跳島郵輪吸引近兩萬名旅客來金門，不過多是國內旅遊團體為主，這次由交通部航港局推動的國際郵輪航線，有機會迎接萬噸級郵輪停泊於金門水頭商港，當下指示觀光處等相關部門要做好萬全準備，迎接貴賓。

與會的副縣長李文良也指出，剛結束的2023金門國際馬拉松競賽組參賽者高達八千餘人，後續如能吸引國際馬拉松愛好者，搭乘郵輪來金門跑步觀光，更是可推動的一大賣點，而且郵輪並不佔用金門的旅宿額度，相信可讓馬拉松的參加人數再次成長。

觀光處長張瑞心補充說明，將會把金門獨特的觀光元素，如戰地史蹟、閩南文化、自然地景以及金門美食的旅遊訊息呈現給國際旅人，享譽國際的金門高粱酒，近年來積極發展情境式體驗也會是屆時郵輪上島遊程的重點，相信能給國際旅客有更深入的體驗。

陳福海強調，在疫情解封後，對於來自世界各地的旅客，金門會展開雙手歡迎，盼能與中央共同推動旅遊升級計畫，再次打造新的一面旅遊「金」字招牌。

雙方結束座談後，亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)一行也安排參訪水頭商港，並搭乘「初日號」出海實際走一趟藍色公路行程，體驗金廈海域的美好風景；隨後也到莒光樓、清金門鎮總兵署、金城模範街、建功嶼、瓊林聚落等知名風景名勝考察，行程最後一站便是前往金門酒廠，品嘗聞名國際金門高粱的甘醇凜冽，也讓踩線團留下最深刻的印象。