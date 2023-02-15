依照《工廠管理輔導法》，去年申請納管的3.2萬家農地違章工廠，應於滿一年後提交工廠改善計畫書。但經濟部統計，時間僅剩1個月出頭，卻尚有1.6萬家未提交。該部呼籲，業者須於3月19日前送件至地方政府，否則無法轉合法，後續會面臨斷水、斷電，甚至拆除。

政府先前修改《工輔法》，農地違章工廠於2022年3月19日前要申請納管，並於2023年3月19日前提出污染、消防安全等工廠改善計畫，並繳交營運管理金，取得「特定工廠登記」（簡稱特登）後可就地合法。4.5萬家違章扣除臨登可轉特登，3.6萬家未登記工廠最後有3.2萬家申請納管。

為協助未登記工廠提交工廠改善計畫，經濟部啟動全台巡迴列車，已在台中市、彰化縣、新北市、高雄市等地召開說明會。今（15）日駛向大嘉義地區，現場邀請法人專家及特登工廠聯合會提供諮詢協助。後續還有桃園市、台南市等，預計在3月中前完成整個環島巡迴。

經濟部表示，截至目前為止，仍有1萬6000餘家工廠尚未提送改善計畫，呼籲業者務必3月19日前送件至地方政府。一旦逾期，地方政府將依法駁回納管申請，後續面臨工廠斷水、斷電或被拆除的風險。

至於這1.6萬家為何未申請？中部辦公室表示，可能不知道、不會寫、或先登記後來發現資格不符都有可能。為免喪失輔導資格，已責請地方政府辦理說明會、掛號信通知、電話通知或到廠訪視等方式，促請業者儘速送件。

中辦表示，由於時間緊迫，也允許業者先提交改善簡要大綱取代，後續再補件，給予最大方便，呼籲業者不可延誤時機。